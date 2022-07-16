以《菜鳥新移民》、《瘋狂亞洲富豪》在好萊塢成名的台裔美籍女星吳恬敏，因為成名影集《菜鳥新移民》獲第6季續訂，疑似不滿新一季開拍，遭到網友冷嘲熱諷，讓她陷入低潮，還一度試圖尋短。

當初吳恬敏在推特轉發《菜鳥新移民》要再續新一季的報導，接著表示：「現在超難過的，我簡直要哭了。」後面還加一句髒話。沒想到這則無心發言，讓網友指責她因此劇爆紅，卻做出忘恩負義的行為，自此各種傳言滿天飛，甚至連《瘋狂亞洲富豪》劇組都瘋傳她眼高於頂，愛耍大牌等負面形象。

吳恬敏的解釋，網友並不接受，引來更多的批評。(圖/Constance Wu Fan IG)

吳恬敏解釋有個自己渴盼多年、為此付出很多努力的演出，由於《菜鳥新移民》續約檔期難排開，不得不忍痛放棄，她才會有如此直接反應，並不是對整齣戲有任何意見，只是外界並不買單。加上另一位亞裔美籍女演員發私訊給吳恬敏，罵她是「亞裔美國人的禍害」後，讓她極度傷心做出輕生的舉動。

幸運的是，當初有朋友緊急將送她送醫，才能從鬼門關前拉回來，輕生未遂後，吳恬敏決定暫停演藝活動，並退出社群媒體，專注於心理健康治療。這三年她專心寫書說道：「暫別好萊塢這段時間，接受了多次心理治療，我覺得我可以再回到這裡（至少有一點點了），儘管我依然害怕，但我想對得起這三年試著勇敢的我，並分享我的故事，希望可以幫助更多人」。

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