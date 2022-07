有位常常逃學、不願上課的孩子,自從外師引進了舞蹈帶動的雙語音樂課後,他變得期待每周的雙語課。他在這個全英語的環境中怡然自得,不害怕聽不懂,並且很熱烈地與同學一起討論新舞步,充滿學習動機。

政府正在推動「雙語政策」,學生是否該上雙語課,引起正反意見的激烈交鋒。致理科大講座教授陳超明及英語與雙語教育訓練講師馬可珍,近日出版《雙語教育完整手冊》,這是一本適合教育主管、教學者、家長及學生閱讀的書籍,協助他們了解雙語教育的內涵與運作。

誠致教育基金會董事長方新舟為這本書寫推薦文說,雙語教育顯然是大勢所趨,既符合國際潮流也符合台灣人力爭上游的國情。現在面臨的挑戰是,每年國中教會會考都有30%左右的國中畢業生的英文只有小五程度。在英文學力落差這麼大的教學現場,如何推動雙語教育是每一位教育官員、校長及老師傷腦筋的事。

陳超明及馬可珍在書中表示,「雙語教育」不僅給予孩子面對國際的基本溝通能力,也能夠啟發更具深度的認知能力,從推理、記憶到解決問題的能力!使用雙語,強化腦神經的連結與運作,完整地啟動孩子語言潛能!

陳超明舉例,他1999年去美國柏克萊大學當訪問學者,6歲的兒子在加州舊金山的小學上課1年,當時只有國小1年級,而且只會26個字母。在18個學生當中,兒子完全不會講英文,但他不只從英文課學英文,也從數學課、體育課等也學英文。

陳超明發現,雖然兒子不會英文,但經過3-4個月後,透過觀察及肢體語言,開始理解老師指令,且兒子並不完全跟著老師學而已,更主要的是,兒子是在班上同學的互動中,透過不斷重複指令和自我歸納中,了解語言的含義。當老師說 put the chair on the desk 時,兒子就把椅子放在桌上。

陳超明說,兒子小時候除了學英語,在家裡也跟奶奶講台語,每天陪奶奶看1小時的台語連續劇。兒子小學3年級時,還幫他找了一個東京來的碩士生陪伴他學日語。陳超明只有一個要求,不要按照學校的課本教,跟英語學習一樣,只要陪他讀日本漫畫、故事書就好。

陳超明說,「語言」是給小孩最珍貴的禮物,不管是國語能力的強化,本土語言的使用或是英語力的流利溝通,都是開發腦力的一部分。外語是給小孩最大的資產,也是21世紀唯一最佳的教育。