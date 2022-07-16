柯文哲16日一早到桃園參加「香伶騎步走，柯P來相挺」活動。(蔡依珍攝)

柯文哲16日一早到桃園參加「香伶騎步走，柯P來相挺」活動。(蔡依珍攝)

主委簡征潭帶領台北市長柯文哲認識桃園大廟。(蔡依珍攝)

主委簡征潭帶領台北市長柯文哲認識桃園大廟。(蔡依珍攝)

主委簡征潭帶領台北市長柯文哲認識桃園大廟。(蔡依珍攝)

主委簡征潭帶領台北市長柯文哲認識桃園大廟。(蔡依珍攝)

台北市長柯文哲16日到桃園力挺民眾黨桃園市長參選人賴香伶，面對桃園市長鄭文燦挨批行政不中立，同為行政首長的柯文哲幫腔認為沒有行政不中立問題，政治選舉還是要走入群眾，但他也不認同藍綠自承民調最高，斥現今選舉技術都是用做出來的民調帶動輿論，終究還是要國民水準提高才能分辨真假民調。

柯文哲16日一早到桃園參加「香伶騎步走，柯P來相挺」活動，一路從桃園火車站騎YouBike到桃園大廟景福宮。

柯文哲說，知名度不是一天造成，政治還是有人情世故，一個候選人從來沒看過，就算上電視也無法建立連結感，還是要走入群眾，若體力允許，每個地方都要走遍，一步一腳印，媒體也要上，讓大家知道，直指現今選舉是線上線下整合，線上讓人認識有這個人、線下則要握過每一雙手，還是要努力。

面對藍白近日緊咬桃園市長鄭文燦陪著民進黨桃園市長參選人林智堅跑行程是行政不中立，柯文哲不置可否，直呼：「又不是上班時間，如果上班時間要有請假！」重申政治選舉還是要走入群眾，不覺得有行政不中立問題。

近日藍綠都釋出自己黨提名參選人民調最高的訊息，柯文哲諷刺：「民調都是用做的！」柯文哲說民調要看哪家公司做的，常發現做民調的公司根本沒登記，除非是相當有品牌的民調公司，不願意為了一場民調搞砸名聲，但現在很多民調都是做出來的，透過媒體轉載操作，直指用做出來的民調帶動輿論是現今選舉技術，不過他認為，國家力量在國民群體，國民到一定水準才能分辨真假新聞和真假民調，終究還是要靠國民水準。

賴香伶則認為，從論文門事件至今，她在街坊上聽到都對林的論文有疑慮，沒那麼信任林自己講的理由能過關，這時間丟出民調和好感度高，根本是欲蓋彌彰，她直言，誠信問題還是要林自己出來面對，強調各政黨之間本來就是優質選風、良性競爭，但涉及誠信跟學術仍不容打折。

民眾黨桃園議員參選人黃成峻、林昭印、黃國晏、徐慈檉、張清俊、簡僑亨、曾妍潔、復興區長參選人林秋霖等都全程跟著騎鐵馬，柯文哲說，推7席議員目標就是7席全上，會盡全力去努力，賴香伶也送上「主席柯文哲」的賴香伶競選團隊團服給柯文哲，他笑言我來桃園就會穿，賴笑回：「你可以穿去新竹，跟高虹安傳達我的支持！」