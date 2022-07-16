台北市長柯文哲15日在議會備詢時強調「運價一定要動」，若不調漲公車業者會倒閉，也說運價應能在任內定案。台北市副市長黃珊珊16日受訪時表示，北市府有停管基金能補貼，基金夠就可繼續補貼，不夠的話一樣要找財源，「不是我們一句話決定要不要漲價」。

黃珊珊表示，運價是運價，票價是票價，運價是運輸成本，要經過議會審議，票價是北市府決定要補貼多少錢，會決定漲價不漲價，這是兩件事情，公車業者一定會提出他的運價需求，但運價要經過議會審查，不是我們決定。

黃珊珊強調，業者提出是他們的權利，他們每年都會提出，接下來是政府在運價上由議會審查後要不要漲票價，再決定補多少錢，北市府會朝綠運輸方向處理，鼓勵大眾運輸，盡量不漲票價，柯市長才會說捷運20幾年沒漲，盡量用業外收入填補差額，希望大家去坐大眾運輸，公車也一樣。

媒體又問公車也鼓勵做業外收入嗎，黃珊珊指出，當然希望，只靠票價政府要補貼很多，若可有業外收入，向捷運有TOD，公車業者可用車上的廣告等，都可讓他們得到業外收入，

黃珊珊說，票價、運價是兩件事，柯市長說我們能補貼是有停管基金，這基金夠就可繼續補貼，不夠的話一樣要找財源，「不是我們一句話決定要不要漲價」。