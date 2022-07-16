南投縣草屯鎮康建生技公司，14日晚上發生離職員工李鴻源攜帶雙槍犯下行刑式槍決４死1重傷命案，「牛樟芝之父」賴敏男等5人遭李嫌分別對頭部開槍，賴敏男因子彈卡眼眶，倖存下來，但賴敏男賴鋕卿及女兒賴彥予則不幸慘死，據親人表示，賴鋕卿退休後，3年前回南投務農種有機蔬菜，過著自給自足生活，女兒賴彥予因罹患乳癌，日前才剛動完手術，目前仍努力抗癌中，未料卻意外成為李鴻淵槍擊口下的冤魂。

兇嫌李鴻淵攜帶大批槍械逃亡21小時後，在台中1家養身館落網，被逮時竟囂張冷笑回「我報仇殺人」。檢警訊問發現，他竟是為了8年前遭1名女課長控告殺人未遂官司，判決無罪後，因此失業並懷恨8年伺機尋仇，殘忍殺害賴敏男等5人，但檢警發現他原本復仇對象有7人，遺憾的是，賴敏男胞弟賴鋕卿及其女兒賴彥予因在案發現場無辜遭枉死 。

據了解，據調查，李嫌原計畫報復的7人中，包含當年控告她殺人未遂的洪姓課長，以及出面作證的6名證人，但洪姓課長多年前已離職且搬家，另3人因離職及下班，幸運躲過死劫。

但警方表示當時賴鋕卿、賴彥予並不在在李鴻淵槍殺名單中，賴鋕卿於3年前返家務農，過著退休的生活，李嫌要他打電話給哥哥賴敏男，怎料賴鋕卿以公司在忙等理由拒絕，李嫌一氣之下將人雙手反銬在椅子上後，槍殺奪命。

賴彥予因患有乳癌，日前才剛治療完畢，13日剛回院拆引流管後和父親待在賴敏男辦公室，沒想到2人卻慘遭李男槍殺，成為無辜的冤魂，她舅舅難過表示，2人上周才剛見面，她努力抗癌，卻慘遭槍殺，讓舅舅悲痛喊：「兇手太可惡了，這個社會不知道是怎麼了？」