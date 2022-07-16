蔡政府力推非核家園政策，卻造成國內缺電、限電與空汙問題頻傳。前行政院長江宜樺上午批評，蔡政府執政6年來已發生5次大停電與數不清各區小停電，若繼續朝2025非核家園，朝廢核前進，不僅電價將漲，民生與產業用電都將不夠。

江宜樺也質疑，國發會2050淨零碳排路徑圖只畫大餅，卻不說如何達成，像海市蜃樓，不是負責任政府應有態度；全球擬定淨零排碳路徑圖都保留核電，僅台灣反其道而行，違反世界潮流達淨零碳排機會低，這是理性思維還是意識形態？

繼2019年後，馬英九基金會與長風基金會今舉辦第二次民間能源會議。江宜樺致詞時，直指蔡政府非核家園政策已經跳票。

江宜樺表示，蔡政府2016年執政後推動非核家園，目標至2025年把目前12％核電占比歸零，核電廠逐一除役，並以再生能源要補足缺少份額，將風電與太陽能電由2016年占比4.6％提升達20％。

此外，蔡政府非核家園能源政策也規劃，2016年至2025年，燃煤發電占比要從47％減至30％，但天然氣占比要由34％提升到50％。

江宜樺說，若蔡政府能源轉型願景能逐年達標，應可確保供電無虞，不用擔心廢核後缺電問題，但政策推動至去年底止，再生能源占比僅增加到6％，燃煤發電只降到44％，天然氣只增加到37％，非核家園能源轉型政策支票可預期將跳票。

江宜樺提到，近年來全球開始追求淨零碳排，目標2050年讓全球排放的溫室氣體與能吸收掉的相加等於零，不對生態系統排放多餘溫室氣體，因此所有燃煤發電將大幅減少，最好歸零，這也將影響台灣能源轉型，台灣不能自外於世界。

江宜樺說，國發會淨零排放路徑圖中電力排碳部分，目標2050年要讓再生能源發電達60至70％、氫氣發電達9至12％，配合碳捕捉技巧的火力發電20至27％，但以目前2025能源轉型已註定不能達標，國發會淨零排放目標如空中樓閣。