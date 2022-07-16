台北市政府19日將舉辦雙城論壇，台北市長柯文哲16日指出，講稿沒有要刻意迴避的，感嘆兩邊政府關係差就算了，連人民也彼此討厭，直言美蘇冷戰兩邊都還有熱線，兩岸現在卻是「已讀不回」，他以俄烏戰爭為例，要避免最不利的局面出現，主張還是要溝通，不要選舉時都拿出來消費，為選票每個人就嘴硬。

台北市政府19日將舉辦雙城論壇，柯文哲說講稿沒有刻意要迴避的地方，他認為，兩岸之間經貿關係密切，台灣出口大陸佔42.3％，出超超過1000億美金，但兩邊關係又很差，政府對政府差就算了，現在兩邊人民也開始彼此討厭，這很麻煩。

柯文哲說，自己也不認同軍機繞來繞去，遲早要出事，其實兩邊還是要有溝通，美蘇核武器冷戰時，雙方都還有熱線，所以建立溝通還是很重要，據他所知，兩邊現在都是「已讀不回」，感嘆明明台灣人在大陸有100萬人，陸配來台也有30幾萬人，經貿往來那麼密切卻互相討厭，還是要有溝通。

柯文哲不諱言兩邊當然有衝突，以前直接見面時，我們也是抱怨一大堆，應該有人會往上傳，每次跟上海辦雙城，也總是爭論來、爭論去，最理想是有交流，幾次後就知道彼此底線，大家從互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解。

面對議員要求稿子加入「表達對等尊嚴」，柯文哲說：「這倒沒有！」，他說長期來都是市政府對市政府的層級討論民生問題，這方面大陸沒有故意要吃豆腐，還是會尋求對等，平時有互相尊重。

柯文哲以俄烏戰爭為例，還沒打之前沒有人認為會打，打了後沒想到會打那麼久，烏克蘭目前有600萬難民，我們隔海看不覺得怎麼樣，但每一輛被擊毀的戰車裡面都有燒焦的屍體，有些事是不能發生，一旦發生會很麻煩。

柯文哲說，為避免最不利的局面出現，他主張還是要溝通，政治上大家都知道該怎麼做，可是在選舉時都拿出來消費，兩岸還是要面對事實，避免誤判，不是說選舉到了，為選票每個人就嘴硬。