軍公教調薪百分之4，學校部分除了校長、老師和行政人員外，包括技工工友、約聘雇人員等人都列入調薪對象，但以鐘點費計算薪資的代課教師卻被排除在外，國民黨立委林奕華表示，去年總質詢時行政院長蘇貞昌就承諾會通盤調整，怒嗆「還要拖延多久？」

林奕華昨（15）日在臉書表示，103年教育部曾對大專兼任教師鐘點費進行調薪，但當時高中以下學校領取鐘點費的教師並未被納入，拖延至今已超過30年未調漲過鐘點費，「可以請教育部回答，有什麼薪資待遇像教師鐘點費一樣超過30年從未調過的嗎？」

林奕華指出，去年年底她就曾在總質詢時質詢蘇貞昌，調整教師鐘點費到底有何困難？還要拖延多久？而蘇貞昌承諾會通盤調整，但卻沒有下文，不論是後續質詢或是今年5月的臨時提案，教育部也僅承諾會調整，但卻始終不見有實際動作。

林奕華認為，教師調薪應該秉持相同標準，要求行政院、教育部儘快調整鐘點費，不要再拖拖拉拉、緩如牛步，「這些領取鐘點費的教師多為年輕族群，教育部應給他們更多支持！」