震驚社會的康建血洗案造成4死1種傷，涉案離職員工李鴻淵昨深夜依殺人罪等收押禁見，涉嫌藏匿李嫌的賴姓經理昨晚以5萬元交保。南投地檢署指出，4名死者頭部均有1致命槍傷，其中2名死者顱內有殘留彈頭。

兇嫌李鴻淵昨日下午在台中養生館束手就擒，落網時宣稱他是來報仇的，「甘願了」，面對媒體還喊「大家好」，行徑相當囂張。不過，在接受夜間訊問後，傳出已有悔意，但對於槍彈來源仍不願交代。

檢方認李鴻淵犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，昨晚23時許收押禁見；另其同鄉好友、養生館的賴姓經理經檢察官訊問後，認涉犯刑法第164條第1項藏匿犯人罪嫌重大，命交保5萬元。檢方稍早證實，賴男昨晚已交保。

南投檢方指出，昨日歷經約6小時順利完成4名死者相驗、解剖，初步發現4名死者頭部均有1致命槍傷。本案因屬重大槍擊案，有以科技方法釐清槍擊子彈之位置、彈道之必要性，X光勘驗車亦確實充分發揮科技化功效，先行檢出其中2名死者顱內有殘留彈頭，利於後續解剖及將來協助判斷可能彈道。