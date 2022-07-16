新北市育林國小為了推動智慧閱讀，近期舉辦「蝌蚪好朋友」電子書創作營，教導學生閱讀寫作、手作黏土、藝術彩繪及運用ipad拍攝照片，並以蝌蚪為主角進行電子書創作，除了結合藝術創作、語文寫作等跨領域課程外，學校也與台大「台灣優華語計畫」合作，邀請在台學習的國際學生與國小生一同創作，提升雙語能力。

育林國小教務主任廖致舜表示，電子書創作營是由教育局閱讀推動計畫經費補助，加上台大國際學院的協助，暑期營隊有許多國際學生、台大生一起來學校，讓國小生有機會說英語，也將學習變得更有趣。

閱讀推動教師林巧紫說，不同於傳統書本創作，電子書結合科技、閱讀較能引起學生興趣，為了創作屬於自己的電子書，孩子都積極參與改寫、繪畫等課程。

育林國小學生蔡宜臻說，閱讀《蝌蚪運動會》時，多出了很多想法，想重新改寫成環保主題的電子書；學生簡瑞言說，他每天都很期待外籍老師進班，因為看不懂英文介面的電子書軟體，他們都會細心教導大家。

美國德州的國際學生Aaron表示，來台灣與孩子一起創作電子書，相當開心、新奇，他很喜歡台灣的風景、美食，也覺得台灣文化、學習環境很棒。

育林國小校長張維中表示，雙語教學、閱讀教育、智慧學習是未來教育趨勢，為了給予學生更多資源，校方今年也成立全新的智慧教室，期望帶來不同的教學體驗，目前全校也配有190台iPad、2台雷雕機，提供師生研發教材、跨領域特色課程，希望提升學生未來競爭立。