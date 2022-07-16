台中市北屯區后庄路今天上午發生一起嚴重車禍，機車嚴重變形，騎士卡車底失去生命跡象。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

今天早上9點21分台中市消防局接獲警方轉報，指北屯區后庄路發生車禍，且有民眾受困車底，立即派遣水湳、文昌分隊前往救治，現場1名機車騎士卡在車底，脫困後已失去生命跡象，送往中國附醫搶救中，事故原因待警方調查。

據了解，現場為小貨車、汽車與機車3車事故，有2名傷者，機車被撞得嚴重變形，車殼掉落，騎士受困於車下，消防人員立即使用破壞器材協助脫困，脫困後2名傷者進行急救處置後送醫。