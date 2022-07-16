近日大陸市場監管總局、農業農村部、國家衛生健康委、海關總署等4部門聯合發佈《查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為規定》，從食品生產、食品和食用農產品銷售、食品進口、網路食品交易等多方面，部署加強食品安全監督管理，嚴厲查處生產經營含金（銀）箔金（銀）粉類物質（金銀箔粉）食品違法行為，並要求網路平台禁止宣傳銷售含金銀箔粉食品。

實際上，早在今年1月，大陸市場監管總局等單位就曾聯合發佈《關於依法查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為的通知》，此次最新發佈的《規定》主體也增加了農業農村部門，凸顯了對遏制「食金之風」的重視與決心。

根據該最新《規定》指出，金銀箔粉未列入《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》，不屬於食品添加劑也非食品原料，不能用於食品生產經營。

根據中國品質新聞網引述該《規定》要求，食品生產者和食品、食用農產品銷售者不得採購和使用金銀箔粉生產、加工、售賣含金銀箔粉食品及食用農產品；食品進口商也不得進口含金銀箔粉食品與用於食品生產經營的金銀箔粉。

此外，也要求網路食品交易第三方平臺要落實主體責任，禁止入網食品生產經營者宣傳、銷售含金銀箔粉食品；任何單位、個人不得通過網路等資訊宣傳金銀箔粉可食用，不得在食品廣告中宣傳金銀箔粉可食用，以及添加金銀箔粉具有保健功能、治療功效等內容。