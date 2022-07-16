高雄市長陳其邁今（16）日也前往該廟參香，身兼廟方主委、一向偏藍的無黨籍里長蔡瑞彬還帶頭高喊「市長凍蒜」，也嗅出陳其邁拔樁意味濃厚。（民眾提供）

身兼廟方主委、一向偏藍的無黨籍里長蔡瑞彬在陳其邁參香禱文中提到，盛讚「陳其邁市長用決心、魄力帶領市府團隊，絕對得到高雄市民的支持跟肯定。」參拜完畢，他更帶領現場所有里長連呼「凍蒜！」，場面熱絡。（民眾提供）

國民黨高雄市長柯志恩日前遷籍到高雄後，首個公開行程就是到落腳的新興區大港埔鼓壽宮參拜，當時受到廟方熱情接待。高雄市長陳其邁今（16）日也前往該廟參香，身兼廟方主委、一向偏藍的無黨籍里長蔡瑞彬還帶頭高喊「市長凍蒜」，也嗅出陳其邁拔樁意味濃厚。

陳其邁今早前往大港埔鼓壽宮參香，高市議員郭建盟、黃文益、議員參選人湯詠瑜以及前金、新興及部分苓雅區超過40多位里長出席陪同，雖然廟宇外頭下著雨，但人群將大殿擠得水洩不通。

蔡瑞彬在陳其邁參香禱文中提到，盛讚「陳其邁市長用決心、魄力帶領市府團隊，絕對得到高雄市民的支持跟肯定。」參拜完畢，他更帶領現場所有里長連呼「凍蒜！」，場面熱絡。

陳其邁致詞提到，自己就是隔壁新興國小畢業，來這裡就像回自己家，這裡是成長的地方，而現場出席的鼓壽宮董事也是陳其邁的國小同學，至於蔡瑞彬主委則恰巧與陳其邁同一年獲選為新興國小傑出校友。陳其邁也肯定蔡瑞彬熱心地方事務，對地方的投入。

不過，7月6日柯志恩前腳剛到大港埔鼓壽宮參拜，她當時說自己跟主祀的媽祖農曆同天生日，蔡瑞彬還熱情盛邀她與台南市長參選人謝龍介一起參加10月的媽祖府城會香活動，柯大方說，有機會跟大家一起走，還要與謝龍介組成「謝恩連線」。如今，廟方是否轉向挺邁，值得玩味。