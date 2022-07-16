34歲有「最美時裝設計師」封號的簡幗儀外型甜美、身材性感，還有設計才華，是不少粉絲追隨的女神，本月8日她過生日，曬出和一票好姊妹穿得美美慶生的照片，可見平時走甜美風的她，換穿上深V香檳色禮服，上露事業線，透視裙襬亮出了雪白長腿，引來粉絲狂按讚。

簡幗儀不僅有最美設計師封號，更被港媒封為「港版三上悠亞」，而她的奮鬥過程也很勵志，除了會自己設計服裝外，更會自己擔任模特兒拍美照宣傳自家產品，先前疫情嚴重時，各行各業都受影響，而簡幗儀沒停下腳步，反而在這段期間學會了畫3D繪畫，增進自己的專業能力。

簡幗儀穿長裙露出整隻美腿。（圖／翻攝自liliankan IG）

據知，簡幗儀從小就對服裝設計有興趣，希望可以當女孩們的「神仙教母」，製作出每個女生夢想中的婚紗，而她的服飾風格也跟她本人一樣走仙系設計，靈感來自大自然，她看似柔弱，工作能力卻很強，7年前剛創業時旗下只有一名女員工，其他包括替客人量身、畫設計圖、送包裹，甚至換電燈都由她一手包辦。

近日簡幗儀邀來一票女生好友舉行慶生派對，並表示大家都很克制，7個人只喝了兩瓶多的酒，照片中可見她穿香檳色細肩帶禮服，露出東西半球，下半身的長裙不僅有透視薄紗還開岔到腿根，另她的好身材一覽無遺。

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