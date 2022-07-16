民國76年7月14日蔣經國總統宣布自7月15日解嚴，至昨（15）日已35週年。民進黨不分區立委范雲在臉書表示，臺灣還沒真正得到戒嚴時期的真相，對於戒嚴仍是一知半解，也還沒真正從國民黨戒嚴中走出來。不過網友卻留言反嗆，「先還死去近8千人冤魂真相吧！」「要不要先談談3+11破口？」「我們更想知道3+11的真相」！

1987年7月15日蔣經國總統宣布自7月15日零時起解嚴，至今已35週年。國民黨主席朱立倫昨在臉書表示，因為蔣經國終止戒嚴令，奠定台灣走向政治民主化、社會自由開放基礎，才有後來李登輝及馬英九與二次政黨輪替。

民進黨立委范雲在臉書認為，臺灣還沒真正得到戒嚴時期的真相，對於戒嚴仍是一知半解，也還沒真正從國民黨戒嚴中走出來。

不過網友卻在范雲臉書反嗆，「先還死去近8千人冤魂真相吧！」「要不要先談談3+11破口？」「我們對3+11也是一知半解，快公布真相」、「所以3+11會議紀錄在哪？范婦何時扛責？」「白色恐怖沒有經歷過，但綠色恐怖卻越來越強烈！」「228已與我無關，別再扯228，我只想問妳們到底要給我們什麼未來？」「戒嚴時期台灣成為亞洲四小龍，創造了經濟奇蹟，更早有三七五減租、耕者有其田、國民教育、十大建設、還成立現在的護國神山台積電！」

還有人質疑范雲，「這8年促轉會在幹麻？」「對40歲以下的人來說，國民黨的壞，是民進黨說它很壞；民進黨的爛，是馬上感覺的到！」「請問民進黨執政多久了？」、「可以請委員公布3+11的會議紀錄報告嗎？」「不要選舉才講這個」、「論文門事件，妳身為台大教授群之一，難道不羞恥或批判？」

（取自范雲臉書留言區）

（取自范雲臉書留言區）