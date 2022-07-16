光芒張育成(左)敲安登上二壘，單場進帳2打點。（美聯社）

金鶯的美妙旅程結束了，16日客場對戰光芒，金鶯遭到台灣猛將張育成兩支關鍵長打攻下2分，終場被光芒以5比4擊敗。張育成先發上陣，4打數2安打2打點。自從7月加盟光芒以來，張育成累積16打數6安打、3打點，打擊率高達0.375。

光芒採用投手車輪戰，帕提紐（Luis Patino）挨了兩發陽春炮之後退場，此時光芒落後兩分。4局下帕雷德斯（Isaac Paredes）四壞保送，給予第7棒張育成建功機會。張育成連吞兩好球之後又等到兩顆壞球，接著投手攻擊好球帶打算一決勝負，被張育成敲成強勁平飛安打，球一路撞到左外野圍牆反彈回來，光芒進帳第1分！

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Watch him hit it watch us score pic.twitter.com/i1GHQpOSYs — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) July 16, 2022

6局下，洛威（Josh Lowe）二壘打再度攻佔得點圈，此時已兩出局。結果張育成連等兩球之後出棒攻擊一顆進壘的變速球，這球他打得更刁鑽，球滾過了三壘才穿出邊線，一路滾到左外野牆邊反彈，追平比分的二壘打！

金鶯被逼得換投手，後面梅西亞（Francisco Mejia）二壘打送回張育成，然後代打貝登寇特（Christian Bethancourt）追擊陽春炮，光芒單局打下4分奠定勝基。張育成此戰擔任游擊手，最後半局改守二壘，幫助光芒摘下第50勝（40負），在美聯東區僅落後給洋基。

美東墊底的金鶯最近打出一波振奮人心的10連勝，驚奇站上5成勝率，接連橫掃遊騎兵、天使、小熊。今日返回美東碰到老對手光芒，首場就吞下敗戰，勉強維持在45勝45負。