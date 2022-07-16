新冠疫情爆發至今快要3年了，期間許多醫護人員都站在最前線守護大家。一名護理師分享，昨（15日）領到防疫獎金了，7月份的防疫獎金為9800元整；6月份則是有5000元整。，只能說拚死拚活工作總算換來一點溫馨。但不少網友看了金額以後卻忍不住搖頭說，辛苦成這樣只值1萬5千元，這是在侮辱醫護人員吧？真的好慘。

一名護理師昨在PTT上發文表示，這2年被新冠疫情弄得要死要活的，不只是作息整個亂掉，還一度不慎染疫。如今疫情趨緩，15日看到公告說會發「防疫獎金」，而且人人都有份，讓原PO很興奮，打開手機發現真的有錢匯進來。

根據網友的轉帳截圖，只見7月份的防疫獎金為9800元整；6月份則是有5000元整。該名護理師忍不住感慨地說，在這拚死拚活的生活裡面，用健康的身體與肝臟，總算是換來了一點溫馨，也很好奇其他的醫護人員是否有領到獎金。

不少網友看到獎金的金額後傻眼，認為醫護人員2年來的努力，竟然只值這樣的錢，也太少了。「怎麼覺得有點少」、「也太少了，還以為是轉入3千萬」、「你辛苦2年領的比我一個月加班還少」、「搞這麼累才換這點錢，還遲發，好慘」、「那金額是在羞辱醫護對吧？」、「2年值1萬4千元，真的是羞辱醫護」、「這金額笑死」、「小黃一周就有了，不愧是防疫英雄」。