新冠疫情延燒，讓貧富差距擴大。根據行政院主計總處公布的「2020年台灣家庭收支調查」，高所得家庭與低所得家庭間差距擴大為6.13倍，創近8年新高，此時此刻對許多弱勢家庭而言，是雪上加霜、苦不堪言。

「改變，有我們撐你！」基於關懷弱勢理念，遠雄文教公益基金會再利用周末假期深入地方，前往台東長濱鄉幫助部落居民修建房屋。小真(化名)目前由縣政府安置保護中，父親嚴重貧血，以至於無法穩定工作，母親因需照顧年幼弟弟，僅能靠打工賺取微薄工資，但家中又因遇颱風大雨造成房子漏水，屋頂房間多處破損、無法居住，家庭收入亦無法進行房屋修繕。為使小真能返家生活，台東縣社會處因此協助居民提出修繕申請。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，看見東部地區孩子在居家環境上的資源缺乏，基金會號召企業志工一同響應修繕服務，即便驅車時間長，但看見志工踴躍報名、熱忱服務的決心，希望藉由建設營造同仁們的專業技術，投入公益修繕，優化學習環境、居住空間安全，希望成為孩童最強而有力夥伴，提供一個安全的避風港，讓孩子們在求學道路上，不再孤立無援。

這次公益修繕有許多第一次參與的志工，志工表示，過去擔心自己專業能力不足，無法盡一份心力，但如果永遠都這麼想，就會無法跨出第一步！志工們這次跟著基金會來到台東長濱，幫助弱勢家庭修繕房子外，也前往住家後方清理海岸邊垃圾，希望給予一個安全的居住環境同時，也能還給大自然乾淨無暇的環境！

儘管疫情改變人類生活型態，但遠雄的志工們持續透過本業專業技術，協助台灣每個角落的弱勢居民，給孩子一個溫暖的生活環境。遠雄秉持「改變，有我們撐你」的品牌精神，深入社會、鄰里各個角落，結合更多社會資源，以愛心公益修繕支持弱勢公平正義，落實回饋社會、服務人群的本業精神，期許成為改變的正向力量，用愛構築夢想家園。