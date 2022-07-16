美國總統拜登才離開以色列，搭機前往沙烏地阿拉伯，繼續他任內首度的中東之行後幾小時，以國戰機周六便轟炸了加薩（Gaza），以報復火箭彈攻擊。

據路透16日報導，以軍說，轟炸了由巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩中心的火箭彈製造場。

目擊者說，現場被用來當作訓練營。周六早晨以色列南方兩度響起警報聲，以警告火箭彈來襲。以軍說，其中一枚火箭彈被攔截，而另外3枚則落在空曠地，目前還沒有任何組織出面承擔責任。

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