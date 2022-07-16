Israeli air strikes target a Hamas site in the south-west of Gaza city. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/2AGYjaxSc0 — Maha Hussaini (@MahaGaza) July 16, 2022

美國總統拜登才離開以色列，搭機前往沙烏地阿拉伯，繼續他任內首度的中東之行後幾小時，以國戰機周六便轟炸了加薩（Gaza），以報復火箭彈攻擊。

據路透16日報導，以軍說，轟炸了由巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩中心的火箭彈製造場。

Local media: No injuries reported in around 10 Israeli air strikes that targeted a site in the south-west of #Gaza city. pic.twitter.com/robEQDtseN — Maha Hussaini (@MahaGaza) July 16, 2022

目擊者說，現場被用來當作訓練營。周六早晨以色列南方兩度響起警報聲，以警告火箭彈來襲。以軍說，其中一枚火箭彈被攔截，而另外3枚則落在空曠地，目前還沒有任何組織出面承擔責任。