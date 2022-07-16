營養師建議民眾，還是要選擇低熱量的配料搭配無糖茶飲，才能消暑又維持健康體態。 （FiTLO提供／林周義台北傳真）

夏天到了，人手一杯手搖飲絕對是「基本配備」，不過就怕喝著喝著，夏天還沒過完，人已經腫了一圈。為了不讓褲帶越來越緊，營養師建議民眾，還是要選擇低熱量的配料搭配無糖茶飲，才能消暑又維持健康體態。

FiTLO營養師廖婉如表示，現今飲料店配料琳瑯滿目，建議選擇較低熱量的蘆薈、愛玉、仙草凍、寒天等配料為優先。若想搭配珍珠及小芋圓也別擔心，專家建議飲料基底選擇無糖茶類，也是能安心喝下肚，不過因為這類的配料熱量比較高，還是提醒大家不要過度食用。

為了讓大家更好的掌控手搖飲的熱量，FiTLO營養師何埻安也特別針對常見的配料熱量做出估算，以每60公克（約兩大湯匙）為例，熱量最低的是蘆薈，僅約30kcal，其次是寒天42kcal、愛玉45kcal；熱量最高的則是珍珠、小芋圓，提大家要斟酌每週的食用量，如果已經喝習慣全糖，也可以漸進式的調整，逐步減低糖量，慢慢調整到無糖茶飲搭配配料。

廖婉如也建議民眾可以多喝茶，但是茶飲的選擇也是有「眉角」的，舉例來說，以健康為優先可選擇含有較多「茶多酚」的茶飲，因為茶多酚富有強大的抗氧化能力，對於人體有一定的益處，像是心血管、神經系統、新陳代謝等，有相當的保護作用，含量最豐富的就是無糖綠茶了。

部分民眾會擔心，喝多了茶，晚上會失眠，何埻安建議容易失眠心悸者，要盡量選擇咖啡因含量低一點的茶類，而市售的手搖飲中，烘焙過程溫度越高，咖啡因含量則越低，像是鐵觀音、深焙烏龍茶等，都屬於咖啡因含量低的茶，另外，泡茶的溫度及時間也會影響咖啡因含量，像是沖泡的水溫越高、茶葉浸泡的時間越久，咖啡因濃度就會越高，提醒民眾可以選擇咖啡因含量相對低一點的冷泡茶，但還是要注意冷泡的時間不要過長。

茶藝師林千皓也分享，炎炎夏日，民眾可以自行在家製作冷泡茶，只要將10克的茶葉與1000 C.C. 的常溫飲水放入容器中，直接放入冰箱6~8小時後就可以飲用。若購買手搖飲，他建議民眾挑選有茶葉來源標示、不添加其他香精的手搖飲店家，台灣茶除了風味獨特，也有相當多的品項，例如碧螺春、包種茶、高山烏龍、東方美人、鐵觀音等，都各有獨特風味與特色。