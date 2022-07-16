「2021第6屆WBSC世界盃棒球錦標賽」開幕戰，將在7月29日晚間6點半於台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開打，來自世界11支國家代表隊齊聚台南爭奪金盃，台灣小將力拚二連霸，首戰將對上義大利，市長黃偉哲邀全台球迷來台南挺主場，讓世界看見台南。

WBSC世界盃棒球錦標賽將於7月29日至8月7日登場，今年參賽隊伍包括台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非。中華隊第5屆奪冠，今年目標是二連霸，台南市體育局指出，目前中華隊進入最後備戰狀態，最終18人名單將於18日公布，期盼首戰義大利隊時，能旗開得勝，一路過關斬將，奪得金盃。

為了將金盃留在台灣，中華隊由賴朝榮總教練領軍，如火如荼培訓20名選手，其中，來自台中的中山國中選手吳聖智，哥哥吳聖紘8年前拿下U12國手代表權，今年他跟隨哥哥腳步，練就投打俱佳球技，選拔賽共拿下2項個人獎項，包含投手獎及最有價值球員獎。

來自澎湖縣講美國小的歐子喬，是台灣及南非混血的球員，將在8月1日中華隊第四場預賽對上南非隊，也將掀起一波熱潮。來自台南立人國小的柯梓翔，7年前台南首度承辦世界少棒錦標賽，他跟著爸爸進場為中華隊加油，當時就立志披上中華隊戰袍，此次入選培訓隊也成為最好的畢業禮物。

黃偉哲說，台南從2015年起連續承辦7屆世界盃少棒賽，第6屆賽事原定去年7月舉行，因疫情攪局，延到今年辦理，也是國內疫情爆發後的第一場國際賽事。台南市政府日前也推出首波宣傳影片，串連台南知名景點及熱血棒球元素，邀請全台球迷一起來台南挺主場。