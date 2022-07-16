臘腸狗是許多愛狗人士心目中的愛寵，不過去年8月新北市瑞芳有名朱姓男子，卻因為鄰居飼養的臘腸狗對他吠叫，竟然猛踹體型嬌小的犬隻，致使重傷致死。經飼主提告，日前，基隆地方法院依違反《動物保護法》第25條第1款，判處朱男拘役30日，併科罰金新台幣20萬元，緩刑2年。

朱男去年8月晚間散步時，遇到這隻名為「拉拉」的臘腸狗，拉拉衝向朱男吠了幾聲，朱男便以左腳猛踹拉拉頭部，並因傷重致死。經飼主向瑞芳分局報案，並由新北市動保處相驗，證實拉拉的確遭踹受傷並致死。基隆地檢署於今年3月以刑法毁損罪及動保法起訴朱男。

基隆地檢調查時發現，朱男雖然承認踹了拉拉，但他認為，當時因為拉拉突然衝向他，他為防止自己被咬傷，才下意識地出左腳將狗頂回去。但檢察官認為，朱男曾有飼養犬隻的經驗，並綜合飼主及證人的證詞，當時拉拉只是衝向朱男，並沒有實際攻擊行動，且拉拉是臘腸狗，相較於朱男顯得嬌小，且朱男的配偶也在身邊，所以不採信朱男的說詞，仍將其起訴。

基隆地方法院日前依違反《動物保護法》第25條第1款，判處朱男拘役30日，得易科發金，另外也併科罰金新台幣20萬元，緩刑2年。若朱男拘役易科罰金，則朱男為了那兩腳的代價，要付出新台幣23萬元。

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