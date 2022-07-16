國民黨桃園市長參選人張善政前往新屋參加廖姓宗親總會會員大會。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今上午赴楊梅奉天宮參與「伎樂齋天供佛」祈福儀式，現場信眾熱情歡迎其到來，紛紛高喊「凍蒜」。針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，張送給他4句話「讀好書、說好話、行好事、做好人」，也希望所有政治人物都要銘記在心。

近期林智堅行程滿檔，勤走基層似有拔樁意味，張善政表示，參選人拜訪宮廟與社團都是很自然的事，沒有所謂拔不拔樁，拜訪的效果如何，民眾心中都有一把尺，他會持續誠心拜會。

據悉，廟方今也有邀請桃園市長鄭文燦與林智堅參與，但今早似乎「突然說不來了」。對此，張善政認為，不知道他們不來的原因，若是因自己出現，他們覺得不來比較好，覺得大可不必，接下來數個月，選舉行程難保不會再碰到，遇到的話就平常心，昨遇鄭文燦也握手表達敬意，碰到林也會是君子之爭，同框沒什麼不好。

針對林智堅論文爭議延燒多日，張善政也送他4句話「讀好書、說好話、行好事、做好人」，喊話所有政治人物都要銘記在心，國家才會變好，無論是他自己、林智堅或其他候選人都要記住並檢討反省。

外界好奇黨內整合現況，張善政表示，目前一步步往前走，前立委廖正井也說，桃園市議長邱奕勝已召集所有議員與支持者，已開過數次會，結論當然是會全力支持張善政，要大家放心，最後包括立委呂玉玲，都會站出來支持。

對於綠營民調數據落後，張認為參考就好，數據呈現的細節不夠也很難討論。至於未來如何爭取年輕選票？張善政說，最重要的仍是牛肉，其實年輕人不像大家說的，似乎迷信於某政黨，相信端出政策後，年輕人會被吸引，對這點相當有信心。