台北市長柯文哲16日到新竹市，力挺民眾黨新竹市長參選人高虹安，針對沈慧虹指北市拆忠孝橋引橋為她提議，蔡壁如則批她是「剽竊」，柯文哲指政治的核心是執行力，重點不在計畫，而要完工才算政績，至於沈慧虹主打交通專業，柯則笑著反問「這幾年新竹交通怎樣？」

柯文哲16日到高虹安參選記者會，力薦高虹安無論從學經歷或表現，都是新竹市長最好人選，他說高經歷過2個最嚴厲的老闆，且從演講表現就知道和其他候選人「檔次不同」，有無唸書一看便知。

針對綠營新竹市長參選人沈慧虹說忠孝橋引道拆遷為她提議，民眾黨立委蔡壁如批她是剽竊的「惡霸員外」，柯文哲強調，政治的核心是執行力，他說忠孝橋引道拆除，從黃大洲當市長時代就設計，但沒人敢執行。

不過柯文哲也提到，2014年沈慧虹還在民進黨智庫，當時有提過哪些該做，但柯仍認為重點不在計畫而在執行，最終真正能開工、完工才算數，強調台灣就是講得多，「要做都沒半項」，才是最大問題。

至於沈慧虹提到曾提議忠孝橋引道拆遷，是否想藉此提高知名度？柯文哲說，作為候選人總是要為選舉做出努力，高虹安則說，如果提議就能當政績，很多人都可收割台北市政，很多網友也拿這事來kuso。

沈慧虹自參選以來主打交通專業，柯文哲則笑著反問，「新竹這幾年的交通怎麼樣？」高虹安則說，交通是新竹市民最頭痛的問題，反問若沈真的是交通專業，為何執政7年多來，交通壅塞仍是市民心中的痛？

高虹安也說，最終回到沒有執行力的問題，批沈慧虹若有專業，知道怎麼做，就應該做出成果，而非一直喊「讓專業的來」，都已經讓她來7年多了。