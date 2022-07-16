石女所載的後座乘客未戴安全帽，上前攔查後發現2人酒氣濃厚，酒測值達到0.50，警方依《公共危險罪》帶回偵辦。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市苓雅分局成功路派出所員警14日巡邏時，發現石姓女子的後座未戴安全帽，攔查時發現酒氣濃厚，經酒測發現酒測值達0.50，依法帶回警局偵辦。沒想到員警返回派出所途中又見李姓女子騎車不穩，攔查並施行酒測後酒測值達到0.59，在15分鐘內連抓兩起酒駕。

員警於早上5點20分巡邏時，行經苓雅二路，發現石姓女子所載的後座乘客未戴安全帽，上前攔查後發現2人酒氣濃厚，後座女子面對員警詢問時，還笑著說「我們住那麼近，想說不會那麼衰，誰知道？」經酒測後石女酒測值達到0.50，警方依《公共危險罪》帶回偵辦。

沒想到，員警在返回派出所途中等紅綠燈時，又看見李女騎車不穩，尾隨至中山與四維路口將她攔查。員警要李女出示證件時，李女竟問員警「我可以給你我的電話嗎？」讓員警無奈地說「我不要妳的電話」。李女辯稱自己雖有飲酒，但已經過很久了，在員警告知她酒測值時，還不可置信的「蛤」了好大一聲，李女也被員警帶回偵辦。

在15分鐘內連抓了兩起酒駕，警方呼籲切勿飲酒駕車，也不要心存僥倖，10年內2度酒駕的累犯，會由公路主管機關公布姓名照片及違法事實，請民眾保護自己及其他用路人的行車安全。

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