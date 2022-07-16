因應少子化危機，近日花蓮縣富里鄉代會通過自治條例，新生兒「生一胎一次領8萬元」，加上縣府的2萬元生育補助，每胎總共可領到10萬元津貼，創下全國最高。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，面對少子化危機，地方比中央更積極，要求行政院成立少子化辦公室，積極統籌跨部會分工，包括檢討人口政策、移民政策、完善法令、獎勵生育、友善生養環境、提升就業及所得、住(租)屋供給政策及醫療與心理健康等，整體同時多管齊下，方能看見功效。

現在全國地方生育補助，每胎補助多在2萬元以上；不過，花蓮縣除了富里鄉，豐濱鄉同樣領8萬元，分成4年領取；鳳林鎮則是出生領2萬，1到4歲每年還有2.4萬元的生日禮金，1胎合計可領取11.6萬元補助。地方高額生育補助，相當程度的鼓勵年輕爸媽生育。

邱臣遠指出，行政院2017年4月曾成立少子化辦公室，時任衛福部長陳時中說，要整合資源，做好相關規畫，讓國人能夠生、想要生。不過，少子化辦公室在同年5月起就沒有運作，陳時中聲稱，少子化辦公室已回歸行政院人口政策下的「完善生養方案」執行，衛福部主責提高生育安全與0至2歲的幼托公共化，第一期7.9億中的「育兒百寶箱」，竟然花費2億元，購置21萬套，引發大量負面批評。

隨後蔡政府在第二任期提出0至6歲國家養政策，僅針對0至5歲幼兒發放每月5000至7000元的育兒津貼，及2至6歲的幼兒發放1000至3000元就學補助；但是全國新生人口仍舊持續急速下降至2021年的15.3萬人，只剩2000年出生人口的一半，根據美國CIA統計台灣出生率已經是全球最低，而國發會也估算未來50年內人口將減少700至900萬人。

邱臣遠認為，面對少子化國安危機，應該由行政院成立少子化辦公室，積極統籌跨部會分工，包括檢討人口政策、移民政策、完善法令、獎勵生育、友善生養環境、提升就業及所得、住(租)屋供給政策及醫療與心理健康等，以挽救低迷的出生率。