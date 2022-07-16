我國新冠肺炎疫情在今年4月底後再度爆發，至今染疫確診人數已突破400萬人，如果民眾為「勞工保險」被保險人，則可以申請傷病給付，勞保局整理5大常見問題，最多民眾的疑問就是「居家照護期間請特休，可以申請傷病給付嗎？」，勞保局表示，加班補休或特別休假都可請領。

民眾提問居家照護期間請特休，可以申請傷病給付嗎？我因公確診，雇主沒有扣我薪水，可以請領嗎？隔離期間碰到星期六、日，需要扣除嗎？

勞保局表示，傷病給付的目的，為保障被保險人因傷病不能工作，未能取得原有薪資的生活安全。但如特別休假為屬勞工權利，雇主應發給工資，故如請「特別休假」、「加班補休」等，屬損失原有薪資性質，得依規定請領傷病給付，依勞動基準法的原領工資數額補償，因該項給予係屬補償金性質，與工資不同，故非屬「原有薪資」，被保險人仍得依規定請領職業傷病給付；如果隔離期間碰到星期六、日，需視該兩日是否取得原有薪資，如取得原有薪資，即須扣除，無法申請傷病給付。

有民眾詢問加保在漁會、工會，可以申請嗎？打工的可以申請嗎？我有正職跟兼職工作，要怎麼申請？勞保局說，被保險人加保於漁會、工會係屬勞保，得依規定申請傷病給付；普通傷病給付請領要件為勞保加保有效期間確診，進行居家照護，不能工作 4 日以上且未能取得原有薪資或報酬，不因工作型態為全時或部分工時有所差異；如同時於兩個以上投保單位投保勞保，擇一單位送件即可，不可重複請領。

有人問如果居家照護有請特休跟病假（半薪），表格要怎麼勾？確診日應該填快篩陽性那天，還是 PCR 報告結果產生那天？不能工作期間是填居家隔離期間嗎？ 勞保局回答，如取薪狀況有 2 種以上，應同時勾選，並分別註明不同取薪狀況之日期；確診日應填 PCR 採檢日或快篩陽性經視訊確診日；傷病給付須因確診隔離不能工作始得請領，故應按實際不能工作期間填寫，但居家辦公日期應予排除。

至於若是因公染疫，要怎麼申請？ 勞保局說，勞工請填寫「確診 COVID-19 職業災害保險職業傷病給付申請書」，依實際狀況詳述實際工作內容、工作染疫說明等及檢附「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」或「數位新冠病毒健康證明-檢驗結果數位證明」、健保快易通 APP 登載「PCR 檢測陽性」截圖畫面、或其他足資證明確診相關資料，亦得免附。

勞保局提醒，傷病給付是針對「遭遇傷病」致不能工作，所給予的薪資補助，被保險人須經「確診 COVID-19」，於「居家照護」期間未工作、未能取得原有薪資，才可以請領傷病給付。