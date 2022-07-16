故宮南院無人機秀「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣報導）

故宮南院無人機秀「龍首」搭配聲光水舞秀。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣報導）

故宮南院無人機秀「天燈」。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣報導）

故宮南院無人機秀「天安」。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣報導）

2022故宮南院「仲夏平安夜」水舞聲光秀及首場500架無人機展演今（16）晚登場，空中呈現故宮國寶文物圖案，搭配聲光水幕秀，在水面、夜空互相輝映，絢麗奪目，目不暇給，故宮南院粉絲頁也將線上直播。

故宮南院表示，近年來民眾對無人機群飛展演迴響熱烈，今年安排4場，表演陣容從去年300架增加至500架，配合人氣國寶展，在夜空中排出國寶文物的樣式，每個樣式在空中翻轉，讓遊客從園區的不同角度欣賞。

本次展演以故宮南院建築圖騰「龍」為主題，「明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」的「龍首」開場，象徵祥龍獻瑞，賜福大地，接著呈現「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」、「玉龍紋盤」、「故宮院徽」等樣式，最後壓軸是王羲之《平安何如奉橘三帖》中的「平安」二字及「天燈」，代表故宮祝福大家吉祥平安。

南院表示，晉朝王羲之《平安何如奉橘三帖》為故宮70件限展42天的國寶書畫，首次離開北院，至南院僅展出27天，自10月4日至10月30日，非常難得。

此外，故宮南院暑假期間推出故宮南院夏日親子藝術月，活動內容有體驗課程，也有文物秀，O劇團「魔法BOOK思議」表演就在今晚18：30至20：00開演，接著20：00至20：30無人機展演。