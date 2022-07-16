民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件持續發酵，面對國民黨的質疑聲浪，林智堅與綠營多以「對手抹黑」回擊，讓當初踢爆論文涉及抄襲的國民黨台北市議員王鴻薇邀請林，就論文是否抄襲進行辯論，「讓社會大眾知道你（林智堅）對論文到底多熟」！

今（16日）在臉書以「林智堅！論文辯論敢不敢？」為題，表示林智堅「面對論文爭議與確鑿滿山滿海的資料，每次回應都只會說別人抹黑造謠，卻連自己論文原稿都找不到」。但自己也「真的要幫他說句話，沒有的東西怎麼找得到？真的別再逼他了」。

「既然林智堅對自己論文有信心，也認為經得起驗證」，王鴻薇表示，她將會帶著所有的資料，包括論文內容、抄襲的證據，就林智堅論文是否抄襲，和林智堅來一場公開辯論。「參考你優秀幕僚張力可指導的面向，我們就分為道德、契約、法律、英文錯字以及論文實質內容，來一場堂堂正正的辯論，讓社會大眾知道你對論文到底多熟！」

王鴻薇直言，自己「以一個旁人跟原作者辯論他的論文，我想這次真的讓很大了，我身處於絕對劣勢。」也表示「如果林智堅你還不敢，不要怪大家笑你抄跑堅」。她最後更鄭重呼籲林智堅「請拿出你的勇氣，跟王鴻薇辯論，這個辯論題目是你的主戰場，不論你未來想去桃園或美國，現在都要給大家一個交代！」