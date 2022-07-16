蔥、薑、大蒜不僅能幫助食物提味，還有豐富的營養素，具有抗氧化的功能，不少人會多吃這類配料來強健身體，不過有醫師提醒，若有腸胃功能不佳、胃潰瘍的人食用時要特別注意，他曾收治一名70歲患者，因為經常生吃青蔥，竟導致嚴重胃穿孔。

肝膽腸胃科醫師鄭以勤在節目《健康好生活》分享案例，一名70歲男性患者因有退化性關節炎問題，長期服用止痛藥減緩症狀，聽聞蔥薑蒜有益身體健康，因此平時就會大量吃這類的食物，豈料一日吃了生蔥後，他的腹部非常疼痛，趕緊至醫院做檢查。

醫師緊急替他做照胃鏡，發現患者嚴重胃穿孔，而且破洞已破到腹膜腔外，胃裡的血塊、胃酸、食物，都可能經由這個洞跑至腹膜腔，形成腹膜炎，所幸患者及時發現，醫師趕緊替他動手術，患者才沒有造成更大的傷害，復原情況也很良好。

鄭以勤醫師提醒，胃潰瘍有時沒有明顯症狀，但吃了刺激性食物後，就可能造成上腹疼痛、腹脹、噁心嘔吐或火燒心等感覺，嚴重還可能吐出血塊，或解出黑色、瀝青狀的糞便，雖然蔥薑蒜對身體有益，但它們含有「硫化物」，會對胃部造成刺激，使本身有胃部狀況的民眾出現不適，因此食用上一定要適量。