侯友宜捐贈「積德善行」匾額，感謝賀聖宮多年來熱心公益、關懷弱勢。（呂健豪攝）

明（17）日是農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜今（16）日上午特別前往五股賀聖宮參拜祈福，向觀世音菩薩祈願市民闔家平安，並致贈「積德善行」匾額，感謝賀聖宮長期投入公益造福地方。

侯友宜表示，賀聖宮長年以來做了很多公益慈善，對關懷弱勢社區、家庭的付出，對於促進新北市社會祥和有很大的貢獻。今天也是賀聖宮為明天的觀世音得道日來做一個慶賀，非常感念賀聖宮對我們新北市的弱勢族群的付出，所以特別捐贈「積德善行」匾額，來感謝賀聖宮，另外也參拜上帝公及觀世音菩薩來，希望祂們照顧大家平安。

賀聖宮宮主王美雲表示，觀世音菩薩救苦救難慈悲形象深入人心，民間廣為信仰，為祝賀觀世音菩薩成道紀念，賀聖宮今日上午特舉辧消災祈安法會，禮請法師恭誦金剛經、藥師經等經文，並敬設齋飯供養僧寶，為供養者去除心縳，得清淨心，帶來好的功德與因緣，並迴向普羅大眾，同時祈求疫情早日平穩。

民政局長柯慶忠指出，賀聖宮不但是五股地區重要信仰中心，廟宇建築也相當吸睛，融合現代大樓與傳統雕樑畫棟廟宇元素，正殿正上方有壯觀八卦藻井，各樓層並飾以大量華麗彩繪，典雅又莊嚴的現代廟宇建築，已是五股地區地標，信眾參拜祈福外，不妨駐足欣賞廟宇工藝之美。

新北市民政局表示，觀世音菩薩有三大紀念節日，分別為農曆2月19日聖誕日、6月19日成道日、9月19日出家日，都有許多信眾前往各地廟宇參拜，為兼顧防疫與信仰，信眾至宮廟參拜祈福，仍請全程佩戴口罩，並做好相關防疫措施，確保自身及他人健康。