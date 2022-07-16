有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇今年初在高雄生下女兒，15日在臉書談到，產後面臨的身體變化，大到令她驚訝，日前半夜在擦地板，結果一個再平常不過的蹲跪姿，竟然讓右膝蓋痛到動彈不得，移動一下都能立刻飆淚，更讓丈夫當場快嚇瘋。

李明璇談到，一直認為自己年輕，身材什麼的恢復得很快，但原來每一個女人只要經歷生產，都有「後遺症」，因為身體把「最好的營養」都給了孩子，當時右膝蓋痛到動彈不得時，最後家人請119救護員來協助判定，初步確認不是骨折和脫臼，可能是關節錯位，就讓他們自己決定要不要送醫。

李明璇透露，產後常常感覺膝蓋酸軟，有時候走到一半還會差點摔跤，醫生說膝蓋在孕期負荷大，身體重心因為撐大的孕肚，容易骨盆前傾，而膝蓋受力不平均，加上鬆弛素的作用，讓關節穩定度變差，抱小孩、提重物都會對關節是負擔，後來到骨科診所檢查，好在只要「吃藥、打針、補鈣、補各種營養」就好了，也解鎖人生一個特別的經歷：「打針打膝蓋」。

不過，李明璇也說，看完醫生回到家，看到孩子笑眯眯的伸手討抱，那些劇痛又算什麼呢？又馬上恢復元氣、燦笑著擁抱女兒。