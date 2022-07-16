台灣射箭代表隊2天前飛抵哥倫比亞麥德林，備戰下週登場的射箭世界盃最終站，沒想到人到了但行李卻還沒到，總教練林政賢無奈表示：「行李就算了，問題是連弓也沒到。」

台灣反曲弓代表隊在世界盃巴黎站拿下女團金牌、彭家楙則在女子個人對抗賽摘銀，結束後全隊留下進行移地訓練，13日從法國搭機前往哥倫比亞參賽，行李卻上演迷航記，導致選手已經2天無弓可練。

由於每名選手出國比賽都會攜帶2把弓，每架弓動輒10萬起跳，加上望遠鏡等設備和器材，行李總價就達新台幣200萬元。

男子隊執行教練劉展明透露，他們先從法國飛往哥倫比亞中轉2次，第1次在德國法蘭克福僅有1小時轉機時間，還得出境後重新入境、安檢，加上飛機又延誤20分鐘，搞得所有人兵荒馬亂。

從德國飛抵哥倫比亞波哥大後，還得再次轉搭國內線前往麥德林，劉展明透露，第2次轉機時間依舊非常吃緊，「台灣駐哥倫比亞代表處的代表很幫忙，幫我們安排好了一切，讓我們順利搭上航班，比賽期間也說要來幫我們加油。」

沒想到抵達麥德林後，才是問題的開始，因為所有隊員與教練的行李全部沒到，他們詢問航空公司行李何時會到，得不到具體答案，就連東西現在究竟在哪都搞不清楚，而比賽下週就要登場，林政賢說：「如果下週三以前選手器材還沒送到，那就真的無法參賽了。」

雖然出國碰上行李遺失的鳥事，不過林政賢強調，他們仍很感謝哥倫比亞代表桂志芸的幫忙，除在波哥大協助他們順利通關，「行李不見也一直幫我們去了解、追進度。」

雖然行李至今還沒下落，不過隊員們沒有放鬆，林政賢透露，沒有設備器材，只能安排選手持續維持體能與重量訓練。（編輯：張芷瑄）1110716