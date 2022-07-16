文化大學董事會人事角力持續，原本年初改選時，選出台大校長管中閔與成大校長蘇慧貞擔任董事，但兩人在5月辭職，校方依法展開補選，確定由文大前校長徐興慶及文大法律系講座教授劉宗德接任。

據了解，由於文大董事會派系與人事鬥爭過於複雜，管中閔與蘇慧貞兩人一同在5月提出辭職，其中蘇慧貞有在辭呈中寫出到職日，因此董事職務辭職先生效，大約在兩周後，管中閔也確定離開文大董事會。

而今日在文化大學董事會官網上，已經放上徐興慶的名字。相關人士私下透露，徐興慶是接替蘇慧貞的職務，已報教育部並獲核定，劉宗德則正等候教育部行政程序通知。

至於私校董事會運作，依照《私校法》第26條第1項規定補選，並需將董事請辭與補選情形報教育部核定。

另外，依《私校法》第27條第1項規定，董事若於任期中補選，選上者以補足原任者任期為限，文大第19屆董事會任期至115年1月16日止。

對此，記者嘗試聯繫文大董事長陳泰然，手機則關機未接通。