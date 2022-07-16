為推廣多元水域空間、擴大運動環境以及鼓勵民眾踴躍體驗水域運動趣味性，台中市政府運動局透過「運動i台灣2.0」計畫，於16、17日在豐原區葫蘆墩公園辦理「趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，邀請民眾親近水域同時感受水上活動魅力，開放報名後所有名額迅速被秒殺。

到場和民眾共同體驗水上運動的台中市運動局局長李昱叡表示，台中市自盧秀燕市長上任後，全力積極推展船艇類運動，以安全為首要出發考量點，本次舉辦「趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」的豐原區葫蘆墩公園，浮動碼頭、輕艇、划漿、救生衣及貨櫃儲物空間等硬體設施，都在臺中市民代大力支持下順利採購、興建，此外在大里區的康橋水域中心已開始動工，預計2023年會完成，讓民眾擁有更多親水空間接觸水上運動。

此次「趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」的場地為豐原區葫蘆墩公園第五區，池道長度接近200米，寬度大約20多米，是個封閉型的場域，活動現場設有專業教練、救生人員與護理人員，為讓體驗民眾擁有寬廣舒適及安全的空間，採取分流限額方式提供體驗，同時專業教練在會出發前講解基本知識，讓民眾能在盛夏時光安全盡享趣味的船艇活動。

台灣史上首位取得奧運輕艇項目參賽資格的張筑涵、連兩屆亞運輕艇運動銀牌得主陳瑋涵，兩位輕艇運動選手都是台中市出生的在地好手，此次一同出席「趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」活動。從剛開始接觸水上活動，到成為代表臺灣參加奧運輕艇項目第一人，張筑涵直呼這一切過程美夢成真。張筑涵認為近年來水域活動發展更興盛，吸引越來越多民眾體驗，也培養出民眾對水上運動的興趣，安全是民眾體驗時必須注意的重點。

陳瑋涵也認為近年來民眾對水域活動的認識更深，連帶也會和家人一起體驗相關活動，陳瑋涵更進一步指出，或許大家都認為要玩水域活動一定要會游泳，但最主要是不怕水，並且在體驗的過程遵照專業教練的指示，就能安全感受到水域運動的樂趣。

台中市運動局除了透過「運動i台灣2.0」計畫辦理「趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，發展船艇類運動善用在地資源以培養基層人才培養，也與其他縣市合作，讓高階競技選手擁有更完善的訓練場地，同時送獲得國際泳協(FINA)認可的北區國民運動中心，是目前台灣一館三池的國民運動中心，擁有標準50米競賽水道、熱身水道及跳水池，是台中市現在積極推展水上運動的最佳場域。