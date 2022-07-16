新埔聯庄今年輪值義民祭典，輪值區8個里車隊浩浩蕩蕩開到義民廟前廣場迎接義民爺，有鋼管女郎助陣表演相當吸睛。（羅浚濱攝）

新埔褒忠義民廟今年234週年義民祭由新埔聯庄輪值祭典區，16日「恭迎義民爺儀式」，在縣長楊文科、義民廟董事長林光華及新埔聯庄總爐主蔡元彰等人祭拜後，傳遞迎出義民爺神龕送到輪值祭典區坐鎮，也為「義魄千秋」2022全國義民祭在新竹縣揭開序幕。

新埔聯庄祭典區為四座里、新埔里、新生里、新民里、田新里、旱坑里、寶石里及內立里一部分，8個里組成的接駕車隊，16日浩浩蕩蕩開到義民廟前廣場，並有鋼管女郎助陣表演相當吸睛。

縣長楊文表示，今年是第234屆義民祭由新埔祭典區輪值，很榮幸能夠與值年總爐主蔡元彰、鎮長林保祿、輪值地區里長及爐主們，共同恭迎義民爺爺回祭典區坐鎮，展開為期1個月的「奉飯儀式」，義民祭典系列活動也將陸續展開，其中8月13日在縣府廣場舉辦的客家義民之夜，歡迎全國民眾屆時前來參加。

文化局長李安妤說，今年全國義民祭在新竹縣，以「祭典傳承與客語推廣」、「在地連結」及「跨界跨域藝文文創」為規畫主軸，展現新義民精神來詮釋客家義民信仰。

6月已在祭典區3個國小舉辦「義進校園」，讓學生透過漫畫、音樂來認識義民祭，並首度進行「禮生培訓」，讓祭典區內學生學習傳統祭儀，「愛鄉愛土．義民後生」客語講古打擂台比賽報名到28日截止，參加的大小朋友都能拿到義民爺平安符、平安麵及禮券。

義民祭開幕式在8月13日舉行，有千人挑擔、親子客語闖關及義民小旅行外，全台客家八音大匯演則邀請5 個縣市、10組八音團共同演出，義民之夜除客家義民印象歌舞音樂劇等外，將邀請五堅情、hebe田馥甄及伍佰熱力開唱。

8月15日義民前廣場豎燈篙，揭開核心祭典序幕，16日下午褒忠橋鳳山溪放水燈招引水路孤魂，17日舉行盛大的義民爺祈福大典。