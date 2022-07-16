女星阿喜（本名：林育品）去年認戀無尊，被虧是「美女與野獸」的組合，最近無尊出席活動被問是否打算結婚，低調說順其自然。而外型性感的阿喜最近上節目的一張截圖突然被網友挖出瘋傳，原來她當天穿著低胸緊身超短洋裝，拚命比手畫腳，播出後才發現走光，節目組便加上了草莓貼圖，但還是引來粉絲朝聖，笑說要放大欣賞。

阿喜上月自曝確診，康復後參加記者會時，透露生病期間該有的症狀都出現了，包括失去嗅覺、口味全變、背部疼痛，她不僅聞不到泡麵味道，吃海苔時味覺還失常，覺得變成甜的，喝咖啡也變成酸味，又問無尊是否有關心慰問她？阿喜開玩笑說：「飛輪海的吳尊嗎？」之後默認：「朋友都有關心」。

阿喜上節目疑似走光。（圖／翻攝自天才衝衝衝臉書）

而無尊最近忙飲料店事業，問到戀情近況相當低調，僅稱呼對方是好朋友，但坦言推出飲料前有給阿喜試喝過，看到主播好友鄭亦真結婚，無尊坦言嚮往婚姻生活，但不急，雖然有信仰，然而他不會覺得先上車後補票不好，只要內心善良、有信念就OK。

先前阿喜上《天才衝衝衝》，當天她穿著相當清涼，短裙配上低胸裝極度容易走光，再加上玩遊戲時阿喜總是拚命配合，時而蹲下、時而彎腰，節目組後來貼心在她重點部位加上小草莓貼圖，才免於底褲曝光，馬力歐回：「羨慕無尊」，其他網友則說：「我一直都討厭草莓」、「演什麼都不重要了」、「草莓拿掉就有流量密碼了」、「我絕對沒有放大看，我很尊重阿喜的」。