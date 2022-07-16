小港景觀餐廳陷入火海。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港機場旁一間知名景觀餐廳，今凌晨發生火警，消防局出動多人車趕到搶救，但現場鐵皮建築物已全面陷入火海燃燒，消防人員布署水線搶救，於1小時滅火，所幸無人傷亡；但餐廳近期才剛完成整修，損失慘重，店家也於粉專發文寫下：「凌晨的一場大火東西都燒光了，但我們都還在，那就一切從零開始」，不少人也在底下加油打氣。

這起火警發生在16日凌晨1點許，高市消防局獲報，指鄰近高雄國際機場的小港區明聖街巷弄內一間景觀餐廳發生火警，火勢猛烈，還得請求支援多派人車到場，最後出動高達20車、43人到場搶救。現場佈置多條水線及阻隔延燒，於1個小時左右撲滅火勢，所幸無人傷亡，起火原因仍待鑑定。

這間景觀餐廳其實就是相當知名的「老爸休閒農場」，民眾可以邊喝咖啡邊看飛機，近年才花錢裝修，這次遭祝融損失粗估上百萬，店家今早也在粉專回應：「陸續收到很多朋友的關心，我們都收到了，目前工作人員都平安，都還在處理現場相關的事宜，請大家不要擔心，接下來有任何訊息會再跟大家分享」，最後也表示「凌晨的一場大火東西都燒光了」、「但我們都還在，那就一切從零開始」

不少人也在底下為店家加油，留言：「看到新聞好心痛，少了一個賞機好環境」、「加油！期待再出發！」、「期待老爸機場咖啡能如鳳凰再浴火後重生」