台北市長柯文哲16日到桃園參加「香伶騎步走」活動力挺民眾黨桃園市長參選人賴香伶，談及王必勝接衛福部次長兼防疫指揮官，他直言防疫指揮官要處理紓困、振興、轉型，以邊境解封為例，還涉及經濟部、國發院甚至國家安全，他認為副總統賴清德當過閣揆，比王必勝更適合當防疫指揮官。

柯文哲說，「陳時中下、王必勝上」顯示蔡政府的戰略思維還是跟過去一樣，讓純技術官僚執行防疫工作，但他認為防疫還包含紓困、振興、轉型等多個層面問題，疫情來時，防疫不能讓確診數爆表，紓困則是因社會支離破碎有弱勢要救濟，疫情好轉就要開始振興，把GDP拉上來，最後轉型也最重要，不是一位部長或比部長更小的官員，用純粹醫院管理思維能處理的事情。

柯文哲直言，過去2年半國家戰略最大錯誤只是在防疫，沒有讓國家轉型，他以印度為例，利用疫情期間13億人口發電子身分證，逆勢作戰，他的台北市也很努力做，趁疫情做好遠距教學、無現金交易等措施，不諱言過去建立遠距教學「酷課雲」系統，4年來很少人用，但疫情來時大家不得不用，創下接近1億次的點閱率，危機就是轉機。

柯文哲認為，如果台北市防疫指揮官是衛生局長，還不是知識水準很高的、而是一般政治性人物，像學校要不要停課，「熊好券」要怎麼分配、發多少，公車每輛要補助多少？「你覺得這是衛生局長可以處理的事情嗎？」所以過去2年半台灣在防疫工作上最大的問題，就是在防疫、紓困、振興、轉型中只做到防疫，沒處理國家轉型的問題。

「單獨處理防疫王必勝可以，但要處理紓困、振興、轉型，賴清德是比較適合的人選！」柯文哲反問，邊境解封是衛福部長可以單獨決定的嗎？這涉及外交部、經濟部、國發院和國安局，邏輯思維不是一個衛福部長可以決定，認為賴清德當過行政院長，由他出任防疫指揮官才比較務實，感嘆國家戰略已經錯誤，卻不利用這次換指揮官的機會調整，感嘆台灣是韌性社會，「政府不行，民間很強」，所以才挨得過去。