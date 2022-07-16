馬念先（右）昨和宇宙人為下月演出排練。（光尚娛樂提供）

宇宙人及以《Mama Jeans and Daddy Shoes 》入圍本屆金曲獎的馬念先，將於8月6日在Zepp New Taipei舉辦「我是現場001：馬念先Ｘ宇宙人」，2方除輪番帶來精彩表演，更在演出之外進行精彩對談，以「講唱會」形式讓觀眾能更身歷其境在音樂背後的故事。他們昨（15日）首度彩排，宇宙人率先表示馬念先一直都是他們在音樂路上的偶像，主唱小玉說：「當年在公司第一次看到馬尿就眼冒愛心，如今能再次站在同個舞台上演出，真的既開心又期待。」將互相合作雙方新專輯的歌曲。

雙方昨練團及彩排，對於與彼此的合作，宇宙人3人皆從學生時期就視馬念先為偶像，小玉表示：「以前就曾在海洋音樂祭看過糯米糰的表演，當時沒想到未來竟然有機會同台；第一次在公司見到他的時候我眼冒愛心，馬尿總是給人一種不羈的自信。」阿奎則說：「高中熱音社的時候就常聽糯米糰的歌，跟偶像合作有夢想成真的感覺。」方Q也分享：「以前社團學長都在練糯米糰首張《同名專輯》的歌，當年馬尿幽默的歌詞加上Funk我一聽就愛上。」

馬念先則大讚宇宙人將當年糯米糰時期的經典改編的充滿新意，聽聞宇宙人視自己為從小的偶像，馬念先幽默笑說：「我曾經分享過宇宙人是我在台灣最喜歡的樂團；今天聽到他們說因為我開始接觸Funk的感覺很奇妙，好像一個爸爸養成了一個小孩考上台大的感覺，真的很開心。」一席話讓小玉搞笑的當場認父，開玩笑對馬念喊「爸爸」，笑翻全場。「我是現場001：馬念先Ｘ宇宙人」購票洽ibon售票系統。