交通部鐵道局今天上午在高市仁武區仁武里活動中心舉行高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開說明會，由於規劃採高架行經後勁溪及石化產業區，多位民代、企業代表和社區居民到場表達反對，台塑仁武廠企業工會理事長陳靖夫並率隊高舉「高架不同意、工安更有力」、「路線不同意，安全最美麗」等白布條抗議，強調若一意孤行，恐衍生無法承受災難；鐵道局總工程師呂新喜表示，會秉持專業，從宏觀角度審慎考量規劃路線。

陳靖夫表示，高鐵南延屏東規劃沿後勁溪架設軌道，行經台塑仁武廠旁約1.4公里，危及作業安全、員工工作權、企業生存及財產權，工會秉持石化產業永續發展、首重工安環境信念，表達堅決反對立場。

陳靖夫說，台塑仁武廠從業化學製造，生產易燃易爆、強酸強鹼原料，也是勞動部列管高風險職場，加上廠區多數存放甲、丙類危險物質，高架軌道安全彈性空間不足，嚴重影響產線運作安全，高鐵若依原規劃路線，公告範圍須符合鐵路兩側禁建限建辦法規定，鄰近後勁溪台塑仁武廠不克增改建，勢必衝擊歲修及污染防治設備優化，威脅勞工生命財產安全。台塑PVC廠、VCM廠、鹼廠、大金、南亞仁武廠等如配合高鐵退縮用地減產，恐造成供料不足，衝擊產銷供應鏈，進一步衍生大量解雇情事，影響勞工工作權。

陳靖夫透露，台塑配合高市水利局後勁溪整治工程，斥資5億元改建輸煤道、流體管架橋及退縮圍牆，高鐵沿後勁溪施作橋墩，相關工程面臨停擺，勞民傷財更影響防洪效益。他強調，高捷紅線延伸林園並採地下化施工，遠離高風險場域，原規劃採地面設計中油林園廠RL7站經考量民意及企業需求，決定向西遷移避開石化廠區，呼籲鐵道局懸崖勒馬，重新評估替代方案。

立委林岱樺從防洪排水、石化氣爆工安等觀點，痛批計畫違反國土規劃，表達堅定反對立場。

立委吳怡玎強調治水重要，舉例如果民調應無人敢乘坐行經石化區高鐵，加上一旦停電停擺恐造成產業巨大損失，要求鐵道局重視工安及產業經濟問題。

市議員江瑞鴻表示，高鐵行經河道，市府水利局曾回函河道不得存在其他設施，加上路線橫跨石化區，誰能保證沿線住戶安全，另高鐵行經產業聚落，嚴重阻礙經濟發展，也對地方人口成長造成負面影響，要求重新評估。

市議員吳利成表示，痛批規劃單位對南部極度不友善且不用心，嚴重阻礙地方發展，質疑原本提案4條規劃路線，偏偏擇定「最危險」一條，要求廢止行經石化區路線。

會議主持人鐵道局總工程師呂新喜說，會將現場意見帶回討論，大家的反對理由也會以專業去審慎評估，重新審視規劃的路線。