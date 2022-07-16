吳宇森私下也做奶爸，餵孫喝奶。（倪有純提供）

國際大導演吳宇森台灣時間16日早上飛抵加拿大底特律，繼威尼斯終身成就獎後，再獲導演終身成就獎。一向溫文的他上台後便語出驚人地說：「我已經71歲了，我還在拍戲，沒有人可以踢走我。」第一次吐露出自己的努力與不易。

吳宇森在美國疫情不斷升溫的情形，仍決定今年除夕，從洛杉磯飛墨西哥開拍新片《沉默的夜晚》，該片走年輕人的路線，女兒吳飛霞也出任電影的隨片宣任務，以年輕人的角度分享在IG。從他決定開拍那一刻，有疫情又有烏俄戰爭，從他決定如期開鏡時，吳太太是每天早上唸經，希望吳宇森順利殺青。這次他放下後製工作，到加拿大接受終身成就獎。

第一次獲得威尼斯影展肯定，吳宇森說，「當（影展總監）馬可穆勒（Marco Mueller）提及要頒給我終身成就獎時，我第一個反應是震驚。第二個反應是以為，他在開玩笑。」這次在加拿大獲頒終身成就獎，他仍很興奮。女兒吳飛霞是爸爸身邊永遠的小綿襖、陪同前往。吳宇森的事業、家庭、含飴弄孫人生滿分。希望自己為電影的努力，能給年輕人面對人生崎嶇不平的路上，帶來永不放棄的鼓舞力量。

在電影人生路上起起落落，吳宇森和夫人牛春龍，把得失看得很淡然。從《英雄本色》成功從谷底翻身，得到金馬獎最佳導演獎，該片也讓男主角狄龍拿下金馬影帝。即使外界看到他是第一位勇闖好萊塢成功的香港導演，在成功的路上也是酸甜苦辣嚐盡，靠自己的堅定的毅力，才讓人記得《變臉》及阿湯哥主演的《不可能的任務2》等大片。