大陸常駐聯合國代表，15日在安全理事會通過聯合國海地綜合辦公室（聯海辦）授權延期至2023年決議後，作解釋性發言，敦促安理會調整聯海辦授權，並要求對海地實施全面禁運。不過，安理會稍後通過的是美墨兩國提出，要求會員國禁止向幫派暴力嚴重的海地轉交輕軍火的部分禁運決議。

法新社報導，中國近年來在聯合國的海地議題發揮日益重要的作用，主要是因為海地承認台灣。不過北京否認其立場和台灣議題有關。

張軍說，海地一直是安理會議程上最複雜難解的挑戰之一。聯合國上世紀90年代初開始介入海地局勢，如今海地局勢不僅沒有好轉，反而陷入更嚴重的危機。去年10月，在中國和安理會其他成員的共同推動下，安理會要求聯合國祕書長古特瑞斯結合海地實際情況，對聯海辦授權進行評估，為安理會有針對性地強化授權提供參考。

張軍強調，9個月以來，海地國家機構全面癱瘓，大部分地區陷入安全真空，黑幫暴力活動更加猖獗，經濟和人道局勢呈自由落體式惡化。這充分表明，對聯海辦授權的戰略評估和根本調整勢在必行。

針對此次聯海辦授權延期決議草案，中國就推動政治進程、提高員警能力建設、打擊非法武器和資金流動、加強港口和邊境管理等提出了具體、合理、可行的意見。中方對決議草案採納中方很多建議表示歡迎，剛通過委任聯海辦期限延長至2023年的決議，總體上是朝正確方向邁出的一步。

張軍說，非法武器走私和氾濫是黑幫暴力活動愈演愈烈的根源。中方敦促各國切實加強武器出口管控，防止非法武器流入海地黑幫手中。中國也將同有關國家一道，繼續推動安理會朝這個方向作出更大努力。