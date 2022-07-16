中國大陸擔憂西方對俄羅斯制裁升級，加劇進口俄國煤炭緊張局面，陸方正在考慮鬆綁對澳洲煤炭的進口禁令。對此，大陸外交部並未正面回應，重申希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契機，為中澳經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

綜合外媒報導，大陸為全球最大煤炭消費國，而澳洲向來是大陸的煤炭重要進口國，但2020年澳洲政府因跟進美國，呼籲對新冠病毒源頭進行調查，加上地緣政治衝突，導致中澳雙方關係惡化，大陸接二連三封殺澳洲紅酒、龍蝦、大麥等商品。

此外，市場傳出，2020年10月大陸國企和鋼廠收到官方下令，停止進口澳洲動力煤及煉焦煤，也因此，大陸進口澳煤比重從2020年高達49％，到2022年2月暴跌到只剩3％。

知情人士表示，西方國家將祭出對俄羅斯煤炭禁令，促使此前依賴俄煤的國家，急找尋替代來源。傳出北京政府正考慮鬆綁澳洲煤炭，除了中澳關係出現回溫跡象，也考量對自身煤炭穩定供應，尤其不希望重演去年多地爆發「拉閘限電」的情況。

報導指出，儘管陸方尚未作出最終決定，但部分消息人士透露，一些企業正在為恢復進口澳煤做準備。

對於取消澳煤禁令一事，大陸外交部發言人汪文斌重申，希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契機，付諸實際行動，為改善中澳關係，減少負資產，積累正能量，為中澳經貿關係健康穩定發展創造有利條件。