天使16日在主場對戰道奇，這場「公路大戰」在道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）的完美演出之下成為單方面的屠殺。柯蕭先發前7局完全沒有被上壘，直到第8局才被瑞吉福（Luis Rengifo）敲安破功，總計8局被敲1安、6K無保送，只用掉89球，略有遺憾地收下勝投。道奇終場9比1擊敗天使。

Standing ovation for Kersh. pic.twitter.com/HjCcfO0o5r — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 16, 2022

進入7月以來，「大谷不登板，天使不贏球」已經成為一個規律，13場比賽他們輸掉11場，若無大谷翔平，天使就是跨月15連敗了。天使左投山多沃（Patrick Sandoval）首局就被攻佔滿壘，失掉兩分才過關，幸運靠著艾伯托（Hanser Alberto）雙殺打撐過去。

第5局山多沃就沒這麼好運，兩人在壘時被艾伯托擊出深遠飛球，撞到右外野圍牆才著地成為三壘打。天使換投之後更慘，第6局被打出滿壘大局，一口氣丟掉4分。比數成為8比0，而且天使還沒人站上過一壘。

終於在8局下，瑞吉福打到柯蕭低處進壘的滑球，成為平飛二壘打，主場觀眾歡聲雷動，瑞吉福也很振奮，至少不用被柯蕭「完全比賽」羞辱了。柯蕭投完8局才退場，9局下天使馬爾許（Brandon Marsh）擊出陽春炮，天使順便逃過被完封的危機。

此戰大谷翔平是最後一個出局者，和隊友一樣都繳了白卷，兩度遭到柯蕭三振。柯蕭進帳第7勝，自責分率降到2.13，道奇還有威爾史密斯（Will Smith）「4支4」的完美打擊演出。