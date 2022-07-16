讓學生透過競賽，挑戰寫程式、組合機器人。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市教育局16日上午在三民高中舉辦青少年創意機器人競賽，競賽分為兩大主題：一是以WRO(World Robot Olympiad)世界賽為主題，分為競速賽及創意賽，第二個是為輪型機器人之創意軌道賽，共有116支隊伍、300名師生，挑戰寫程式、組合機器人，晉級選手將可參加2022年8月底全國賽選拔，爭取11月德國WRO世界賽門票。

WRO競賽有機器人奧運之稱，全球一共有90個國家參與，自2006 年起，已有73個會員國參加此項國際教育盛事， 2022年由德國團隊設計「我的機器人好友」為主題，起因於人類將對機器人需求越來越高，讓全世界參與競賽的選手，在完成任務的同時，也了解機器人在未來的重要性。

競速賽分為國小組「園藝機器人」、國中組「救援機器人」、高中職組「照護機器人」，將與生活有關的主題加入競賽，而「創意賽」是透過上述主題，設計出解決生活上會面臨到的困難，透過選手親手製作和設計，把理想轉變為現實。

創意軌道賽則是讓選手在練習時間完成行徑路線的設計、規劃，並練習到最快的速度，透過此項賽事讓學生體驗解決問題與團隊溝通的重要，訓練溝通能力和團隊默契，屬於高度合作競賽。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，高雄市致力推動程式教育，並發展AI機器人教學課程，舉行各項研習、競賽等，透過多元學習方式培養學生高層次問題解決能力，藉由相關競賽訓練學生解決問題、自我表達、靈活應變與溝通協調的能力。此次晉級選手將可參加2022年8月底全國賽選拔，爭取11月德國WRO世界賽門票，增加學生躍升國際舞台的機會。