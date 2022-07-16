2022上半年來，聯準會加速升息帶動利差優勢，形成美元獨強的局勢，且強勢程度延續到下半年，才2星期的時間，歐元對美元就觸及、並跌破1:1的整數關卡，7/16來到1.00824。

國人關心的日圓對1美元匯率，近五個交易日亦出現139.22的24年新低，7/16略回到138.53；日圓對歐元匯率，也因歐元、美元出現平價，日圓對歐元匯率創下2014年來的新低。

歐元、日圓是非美貨幣族群的兩大指標，在經歷近周的激烈貶值，後勢如何觀測？中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心指出，進入2022年下半年，美國通膨率居高不下，聯準會升息腳步無法停歇，加速升息導致市場資金偏緊的環境，恐將美國經濟推向衰退。

演進中的新情勢，對於日圓的後續動向，中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心指出，弱勢日圓尚未看到轉折！因為兩國貨幣政策分歧，公債利差加速擴大，同時日本央行擴大購債，日圓籌碼面在十年公債利率居高不下的環境中維持偏弱局勢。

此外，中信銀團隊分析，日本央行行長黑田東彥公開重申日圓平穩走弱對整體經濟有利，表態必要時毫不猶豫的加碼寬鬆政策，整體而言，日圓貶值的局勢尚未看到轉折，留意日本央行是否出手干預，為短期日圓走勢反轉的關鍵因子。

反觀歐元，中信銀團隊估計，「再下行幅度已經有限！」，除了歐洲央行因應通膨壓力，預計於7月進入升息循環；另一部份，6月歐洲央行召開緊急會議，宣布緊急疫情資產購買計畫到期債券或贖回的資金可再進行投資，舒緩南歐國家公債與德債利差擴大的潛在風險。

中信銀團隊指出，此舉有效改善控制公債流動性風險，避免重新步入2012年歐債危機的困境，預判歐元再下行幅度將有限。