大陸國家話劇院本月稍早公示2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單，其中大陸知名藝人易烊千璽、羅一舟、胡先煦在列的名單引起大陸網友關注甚至質疑。陸國家話劇院16日在官網二次回應此招聘爭議，強調不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」等問題。對此回應，不少網友還是表示認同，但也有網友依然保持質疑。

中國國家話劇院7月6日公告 2022 年應屆畢業生擬聘人員名單，顯示易烊千璽、羅一舟、胡先煦等人考入演員一崗。而3個人不僅同畢業於中央戲劇學院還是室友，因而引發大陸網友關注。更有網民發文宣稱，自己並未收到第三輪面試的通知，但易烊千璽等人卻已被擬聘，質疑這些人是否合乎招聘條件，更或是內定的「蘿蔔招聘」。

對此，中國國家話劇院日前回應過一次，說明名單只是公告、並未是正式錄取。在16日說明則說明幾項疑點。對網友反映的不符合「非在職人員」資格條件問題，指出對10名擬聘人員資格條件進行複查，在校期間均未與任何單位簽訂勞動合約、未繳納社保，也未發現與任何單位建立法律法規規定的勞動關係，符合有關部門對「非在職人員」資格條件的規定。

但此「非在職人員」資格也被網友批評非常形式化，「不能說它錯但卻不合理」，只要沒有簽訂勞務合約、沒交社保，即便明星已拍了很多的影視作品甚至掛職企業老闆都不算在職。

而據《騰訊新聞》指出，易烊千璽個人獨資企業在7月4日發布註銷公告，該企業註冊資本是1000萬元人民幣，也遭猜測註銷是為了符合招聘編制規則。

同時，這份說明也就演員職位設置和考試情況進行解釋，計畫招聘10人，專業方向涵蓋表演、藝術、戲劇與影視學、電影等，共有309人報名應聘，其中223人通過資格審查參加考試，經過招聘程式擬錄用7人，強調不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。