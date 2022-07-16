中南部7縣市大雨特報。（圖／氣象局提供）

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局今針對7縣市發布大雨特報，台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨特報：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。

另氣象局今也發布高溫資訊指出，西南風沉降影響，東南部地區已有焚風發生，今中午前後台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、台中市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台北市、新北市、花蓮縣、台東縣。

高溫橙色36燈號：宜蘭縣。

高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市。

西南風沉降影響，東南部地區已有焚風發生，10縣市防高溫。（圖／翻攝自氣象局）

提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。