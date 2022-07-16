新北市積極推動「通學廊道安全改善計畫」，打造學生優質的通學環境，讓學童上下學時不必再與車輛爭道，行走更舒適安全，目前已完成46所學校，力拚年底前完成50校改善目標，工務局並找來土耳其籍藝人吳鳳，和他的芬蘭籍友人安東一起至已完工的板橋國小和新埔國中親身體驗，2人認為通學廊道開闢出寬闊好走的人行環境不輸國外。

養工處指出，自2019年起推動通學廊道政策以來，已完成46所學校周邊環境改善，總經費約5.79億元，其中14案更爭取獲得中央前瞻計畫補助，中央補助經費約1.96億元，改善總長度達20.35公里，改善面積約1萬3115坪，受惠的學校師生約7.3萬人。

海山高中四周原本通行環境不佳，阻礙行人和師生通行，施工時將人行道下方設置弱電管道，讓纜線全數下地，並將隔鄰海山分局旁人行道配置路邊停車彎，使機車與人行分離；同時將學校圍牆退縮，讓校園兩側的漢生東路193巷及長安街138巷既有路燈、電線桿、變電箱、U Bike等公共設施統一遷移至設施帶。

另外，沙崙國小前（篤行路）人行道上原有榕樹位置參差不齊嚴重竄根，造成鋪面翹起高低不平，施工單位以導根板引導榕樹根往下生長不再竄根破壞鋪面，並拆除使用率低的沙崙陸橋，重新調整路樹和機車彎配置，提供至少寬2公尺的通行空間，還給行人友善通行環境之外，在校門口也增加一處家長接送區，讓家長接送學童更為安全。

工務局表示，吳鳳體驗新北市通學廊道的影片，今起在工務局臉書「工程圖輯隊」中播出。